Какой будет погода завтра в Баку?

2 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью в некоторых местах будет туман. Прогнозируется южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 8-13° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление 776 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 50-60 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Ветер западный. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10°, днем до 3° мороза.