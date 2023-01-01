Тяжелое ДТП в Баку

В результате ДТП в Низаминском районе Баку погибли 3 человека.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом сказал главный инспектор Главного управления государственной дорожной полиции города Баку Араз Аскерли.

По его словам, в ходе инцидента столкнулись автомобили "Toyota Prius" и "Mercedes".

"В ходе предварительного следствия установлено, что инцидент произошел в результате нарушения водителем "Mercedes" правил маневрирования. Три человека, находящиеся в этом автомобиле погибли. Более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения деталей инцидента. По факту ведется расследование", - сказал главный инспектор дорожной полиции.

Аскерли сказал, что образовавшийся в результате аварии затор устранен, обеспечено движение автомобилей.

"Призываем водителей быть осторожными в праздничные дни, рекомендуем не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и в состоянии усталости", - добавил он.