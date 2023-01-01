https://news.day.az/society/1524891.html Скончался один из пострадавших в результате ДТП в Баку
Скончался один из пострадавших в результате ДТП в Баку
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило информацию в связи с ДТП в Баку.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, два человека эвакуированы в Сабунчинский медицинский центр в связи с тяжелым ДТП.
Один из них скончался по дороге в больницу, несмотря на усилия врачей. В настоящее время в медицинском учреждении продолжается лечение другого пострадавшего.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре