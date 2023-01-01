Скончался один из пострадавших в результате ДТП в Баку
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Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило информацию в связи с ДТП в Баку.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, два человека эвакуированы в Сабунчинский медицинский центр в связи с тяжелым ДТП.

Один из них скончался по дороге в больницу, несмотря на усилия врачей. В настоящее время в медицинском учреждении продолжается лечение другого пострадавшего.