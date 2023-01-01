Резкое падение случаев коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 26 случаев заражения коронавирусом, 71 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 427 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 946 человек вылечились, 10 008 человек скончались, число активных больных - 473.

За прошедшие сутки проведено 1 365 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 432 124 теста.