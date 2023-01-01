https://news.day.az/society/1524904.html В связи с тяжелым ДТП в Баку возбуждено уголовное дело
В связи с тяжелым ДТП в Баку возбуждено уголовное дело
В Баку возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли 4 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в правоохранительных органах.
Сообщается, что в связи с ДТП в Низаминском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух или больше людей).
На данный момент по делу назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.
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