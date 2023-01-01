https://news.day.az/society/1524906.html Число погибших в ДТП в Баку достигло пяти человек - ВИДЕО
Число погибших в ДТП в Баку достигло пяти человек - ВИДЕО
Число погибших в ДТП в Баку достигло 5 человек.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
В министерстве сообщили, что что в результате инцидента погибли Вугар Абдуллаев (1997 г.р.), Парвиз Ализаде (1994 г.р.), Айтекин Аллахьярова (1994 г.р.), Кенуль Намазова (2001 г.р.), Джала Асланова (1997 г.р.).
По факту возбуждено уголовное дело.
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