Число погибших в ДТП в Баку достигло пяти человек

Число погибших в ДТП в Баку достигло 5 человек.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В министерстве сообщили, что что в результате инцидента погибли Вугар Абдуллаев (1997 г.р.), Парвиз Ализаде (1994 г.р.), Айтекин Аллахьярова (1994 г.р.), Кенуль Намазова (2001 г.р.), Джала Асланова (1997 г.р.).

По факту возбуждено уголовное дело.