https://news.day.az/society/1524931.html Пожар в жилом доме в Гяндже - жильцы эвакуированы - ФОТО
Пожар в жилом доме в Гяндже - жильцы эвакуированы - ФОТО
В городе Гянджа произошел пожар в жилом доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в четырехэтажном жилом доме на участке, именуемом "102".
По предварительной информации, пожар произошел на 4 этаже здания.
Электричество отключено, жильцы эвакуированы.
К месту происшествия были привлечены сотрудники МЧС.
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