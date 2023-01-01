Пожар в жилом доме в Гяндже
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В городе Гянджа произошел пожар в жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в четырехэтажном жилом доме на участке, именуемом "102".

По предварительной информации, пожар произошел на 4 этаже здания.

Электричество отключено, жильцы эвакуированы.

К месту происшествия были привлечены сотрудники МЧС.