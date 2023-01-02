Тяжелое ДТП в Шамкире
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

В городе Шамкир произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на улице Самеда Вургуна.

Водитель легкового автомобиля Hundai Solaris потерял управление.

В результате машина съехала с дороги и врезалась в электрический столб.

К месту происшествия были привлечены спасатели Шамирской районной государственной противопожарной части МЧС.

В результате аварии пострадали 3 человека.

Раненые-17-летние Тельман Мамедли, Магеррам Мамедов и 23-летний Самир Панахов были госпитализированы в Шамкирскую центральную районную больницу.

17-летний Магеррам Мамедов скончался в больнице.

По данному факту проводится расследование.