Тяжелое ДТП в Шамкире - есть погибший и раненые - ФОТО
В городе Шамкир произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на улице Самеда Вургуна.
Водитель легкового автомобиля Hundai Solaris потерял управление.
В результате машина съехала с дороги и врезалась в электрический столб.
К месту происшествия были привлечены спасатели Шамирской районной государственной противопожарной части МЧС.
В результате аварии пострадали 3 человека.
Раненые-17-летние Тельман Мамедли, Магеррам Мамедов и 23-летний Самир Панахов были госпитализированы в Шамкирскую центральную районную больницу.
17-летний Магеррам Мамедов скончался в больнице.
По данному факту проводится расследование.
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