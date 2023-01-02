В Исмаиллинском районе тяжелое ДТП
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В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Балик.

В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-21099" и "Mercedes" водитель "ВАЗ" Акиф Агамиров и трое его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ведется расследование.