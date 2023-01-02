Какой будет погода в Баку завтра?
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, южный ветер сменится утром северо-западным.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6º, днем - 8-13º тепла, в Баку ночью 4-6 º, днем - 10-12 º градусов тепла.
Атмосферное давление составит 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60 процентов.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, восточный ветер.
Температура ночью составит от 2º градусов мороза до 3º градусов тепла, днем - 9-14º градусов тепла, в горах ночью - 5-10º, днем - до 3 º градусов мороза.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре