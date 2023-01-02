Новые подробности ДТП с гибелью 5 человек в Баку

Стали известны некоторые подробности аварии с гибелью 5 человек, произошедшей вчера в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, погибшие в аварии водитель автомобиля "Mercedes" 25-летний житель Геранбойского района Вугар Абдуллаев и его пассажиры, 25-летняя жительница Геранбойского района Жаля Асланова и 29-летняя жительница Самуха Айтекин Аллахъярова приехали в Баку на новогодние праздники.

Жаля Асланова была невестой Вугара Абдуллаева, а Айтекин Аллахъярова - дочерью его тети.

Отметим, что 1 января на проспекте Гейдара Алиева столицы произошло серьезное ДТП. Авария произошла в результате того, что автомобиль марки "Mercedes" врезался в ограждение, а затем в него врезалась "Toyota Prius".

В результате аварии 3 человека, находившиеся в автомобиле "Mercedes" погибли на месте происшествия, а 2 человека, ехавшие в "Toyota Prius", скончались в больнице. В тяжелом ДТП кроме В.Абдуллаева (1997 г.р.), А.Аллахъяровой (1994 г.р.) и Ж.Аслановой (1997 г.р.) погибли водитель автомобиля "Toyota Prius" Парвиз Ализаде (1994 г.р.) и его пассажир Кенуль Намазова (2001 г.р.).