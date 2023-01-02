Взрыв в жилом здании в Баку, есть погибший - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
16:25
В полицию поступила информация о том, что сегодня примерно в 16:00 произошел взрыв на последнем этаже многоэтажного жилого дома по улице С.Мамедовой в Бинагадинском районе.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и соответствующих государственных учреждений.
Принимаются меры безопасности.
По предварительной информации, в результате инцидента погиб один человек.
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16:20
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в министерстве, на место происшествия прибыли по вызову пожарные Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
По предварительной информации, пожара в результате взрыва не было.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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