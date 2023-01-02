https://news.day.az/society/1525106.html Названа причина взрыва в жилом доме в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Названа причина взрыва в жилом доме в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Стали известны причины взрыва в жилом доме на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщили в понедельник Day.Az в МЧС Азербайджана, согласно предварительной информации, в квартире, расположенной на восемнадцатом этаже восемнадцатиэтажного жилого дома, произошел взрыв бытового газа, который не сопровождался пожаром.
"В результате погиб 1 человек, двое получили ранения, серьезно повреждена квартира. Силами МЧС на месте происшествия принимаются соответствующие меры безопасности. Замминистра МЧС генерал-лейтенант Этибар Мирзоев находится на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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