Установлена личность погибшего при взрыве в Баку

Погибший при взрыве в жилом доме в Баку Магомед Бабаев работал водителем в одном из отделений полиции.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Азербайджана, передает в понедельник Day.Az.

Напомним, что сегодня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку.

Согласно сообщению МЧС, по предварительным данным, взрыв в квартире, расположенной на восемнадцатом этаже 18-этажного жилого дома, произошел в результате утечки бытового газа. В результате 1 человек погиб, двое получили ранения, квартире нанесен серьезный ущерб.