В здании, где произошел взрыв, полностью прекращена подача газа

В результате взрыва в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку, повреждены еще три квартиры и шахта лифта, полностью прекращена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник журналистам сообщил генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

"Газоснабжение здания будет восстановлено после полного соблюдения правил техники безопасности в здании, а также после проверки трубопроводов и согласования с МЧС. Изначально мы предполагаем, что причиной взрыва стала утечка газа. В результате происшествия также повреждены еще три квартиры и шахта лифта," - сказал он.