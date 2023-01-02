В здании, где произошел взрыв, полностью прекращена подача газа – Руслан Алиев
В результате взрыва в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку, повреждены еще три квартиры и шахта лифта, полностью прекращена подача газа.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник журналистам сообщил генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.
"Газоснабжение здания будет восстановлено после полного соблюдения правил техники безопасности в здании, а также после проверки трубопроводов и согласования с МЧС. Изначально мы предполагаем, что причиной взрыва стала утечка газа. В результате происшествия также повреждены еще три квартиры и шахта лифта," - сказал он.
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