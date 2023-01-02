https://news.day.az/society/1525112.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Подземные толчки магнитудой 3,0 были зафиксированы в 16:44 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.
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