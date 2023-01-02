В связи со взрывом в здании в Баку возбуждено уголовное дело

Как сообщалось ранее, в результате утечки бытового газа в квартире, принадлежащей гражданину, в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Джавадхана в Бинагадинском районе города Баку, произошел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, двое получили ранения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на месте происшествия силами министерства были приняты соответствующие меры безопасности, в связи с разрушениями в квартире проведены поисково-спасательные работы. В результате поисково-спасательных работ с привлечением специально обученных собак Спасательной службы особого риска МЧС других людей под завалами обнаружено не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время продолжаются следственные мероприятия.