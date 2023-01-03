https://news.day.az/society/1525151.html В Баку установлены палатки для жителей здания, где произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО
В Баку установлены палатки для жителей здания, где произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО
В связи с временным прекращением подачи газа в здание, расположенное по улице Джавадхана в Бинагадинском районе города Баку, где произошел взрыв, Войсками гражданской обороны МЧС были установлены палатки для жителей, чтобы те смогли переночевать.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что палатки, предназначенные для временного проживания жителей здания, обеспечены соответствующими жилищными условиями.
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