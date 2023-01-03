В Баку установлены палатки для жителей здания, где произошел взрыв

В связи с временным прекращением подачи газа в здание, расположенное по улице Джавадхана в Бинагадинском районе города Баку, где произошел взрыв, Войсками гражданской обороны МЧС были установлены палатки для жителей, чтобы те смогли переночевать.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что палатки, предназначенные для временного проживания жителей здания, обеспечены соответствующими жилищными условиями.