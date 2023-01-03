В Баку загорелся бензовоз, есть погибший - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила предварительная информация о возгорании бензовоза в поселке Гобустан Гарадагского района города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были задействованы соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.
Сообщается, что грузовик марки "КамАЗ" столкнулся с бензовозом. В результате аварии топливо из бензовоза разлилось и загорелось. Несколько проезжавших мимо автомобилей сгорели. В результате происшествия погиб один человек.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники МВД и МЧС.
Ведутся работы по тушению пожара.
На территории принимаются меры безопасности.
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