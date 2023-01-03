Еще одно землетрясение на Каспии
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В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки магнитудой 3,0 были зафиксированы в 04:48 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 45 километров.