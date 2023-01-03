https://news.day.az/society/1525166.html Еще одно землетрясение на Каспии
Еще одно землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Подземные толчки магнитудой 3,0 были зафиксированы в 04:48 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 45 километров.
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