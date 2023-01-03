Пожар в результате ДТП на дороге Баку-Газах потушен
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Пожар, возникший в результате ДТП на 55-м км дороги Баку-Газах, полностью потушен.

Об этом сообщили Day.Az во вторник в Главном управлении дорожной полиции.

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