https://news.day.az/society/1525194.html Пожар в результате ДТП на дороге Баку-Газах потушен - ФОТО - ВИДЕО
Пожар в результате ДТП на дороге Баку-Газах потушен - ФОТО - ВИДЕО
Пожар, возникший в результате ДТП на 55-м км дороги Баку-Газах, полностью потушен.
Об этом сообщили Day.Az во вторник в Главном управлении дорожной полиции.
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