В Британии пропала азербайджанская студентка
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В британском городе Манчестер пропала наша соотечественница Фарида Алиева Эльман гызы.

Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в социальных сетях.

Отмечается, что сообщение о пропаже нашей соотечественницы, которая обучается в Британии, поступило в отделение полиции 27 декабря.