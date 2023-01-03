https://news.day.az/society/1525196.html В Британии пропала азербайджанская студентка
В Британии пропала азербайджанская студентка
В британском городе Манчестер пропала наша соотечественница Фарида Алиева Эльман гызы.
Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в социальных сетях.
Отмечается, что сообщение о пропаже нашей соотечественницы, которая обучается в Британии, поступило в отделение полиции 27 декабря.
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