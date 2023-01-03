Новые кадры с места ДТП на дороге Баку-Газах

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило видеокадры с места ДТП в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, сегодня утром на "горячую линию 112" МЧС поступила информация о возгорании бензовоза в поселке Гобустан Гарадагского района города Баку. По вызову на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и Спасательной службы особого риска.

В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек, сообщили в МЧС.

"В результате срочных и неотложных мероприятий пожар был потушен. Силами МЧС на месте происшествия приняты соответствующие меры безопасности", - отмечено в сообщении.