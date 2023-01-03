https://news.day.az/society/1525219.html Несчастный случай в Гахе
Несчастный случай в Гахе
Житель Гаха погиб в результате несчастного случая в лесу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на жителя села Кашгачай Эльсевера Самандар оглы Гулиева, 1977 года рождения, в лесу упало дерево. В результате от полученных травм он скончался.
По данному факту в прокуратуре Гахского района проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре