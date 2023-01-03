Несчастный случай в Гахе

Житель Гаха погиб в результате несчастного случая в лесу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на жителя села Кашгачай Эльсевера Самандар оглы Гулиева, 1977 года рождения, в лесу упало дерево. В результате от полученных травм он скончался.

По данному факту в прокуратуре Гахского района проводится расследование.