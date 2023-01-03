В Гарадаге загорелись 2 выведенных из эксплуатации ж/д вагона

В Гарадагском районе Баку на территории железнодорожной станции загорелась обшивка из дерева и пенопласта 2 выведенных из эксплуатации вагонов.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, распространение огня на другие вагоны было предотвращено.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.