В Гарадаге загорелись 2 выведенных из эксплуатации ж/д вагона
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В Гарадагском районе Баку на территории железнодорожной станции загорелась обшивка из дерева и пенопласта 2 выведенных из эксплуатации вагонов.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, распространение огня на другие вагоны было предотвращено.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.