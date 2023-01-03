В Шеки столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадали 6 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем.

Находящийся в движении микроавтобус столкнулся с автомобилем, после чего потерял управление и перевернулся. В результате пострадали 6 человек, включая одного ребенка. Раненые помещены в Центральную больницу Шекинского района.

По факту проводится расследование.