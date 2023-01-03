https://news.day.az/society/1525322.html Тяжелое ДТП в Баку с участием 3-ех машин - есть пострадавший
Тяжелое ДТП в Баку с участием 3-ех машин - есть пострадавший
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, ДТП произошло на проспекте Бабека, столкнулись автомобили "KİA Optima", "Nissan Kicks" и "BMW".
Сообщается, что пострадал один человек. На место прибыла бригада скорой помощи. Проводится расследование.
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