Тяжелое ДТП в Баку с участием 3-ех машин
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В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, ДТП произошло на проспекте Бабека, столкнулись автомобили "KİA Optima", "Nissan Kicks" и "BMW".

Сообщается, что пострадал один человек. На место прибыла бригада скорой помощи. Проводится расследование.