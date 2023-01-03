Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлены 16 случаев заражения коронавирусом, 93 человека вылечились, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 462 случая заражения коронавирусной инфекцией, 815 054 человека вылечились, 10 008 - скончались, число активных больных составляет 400.

За последние сутки в стране проведены 973 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 433 695.