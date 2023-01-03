Четыре человека отравились угарным газом в Гядабейском районе
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В Гядабейском районе зафиксирован факт отравления угарным газом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в больницу с диагнозом " отравление" были помещены четверо жителей района.

Отравившиеся являются жителями разных сел. Это Мубариз Алиев, 1975 г.р., Вюсаля Велиханова, 1995 г.р., Вюсаля Джафарова, 1980 г.р., и Айдан Джафарова, 2006 г.р.

Их состояние оценивается как удовлетворительное.