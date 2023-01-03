https://news.day.az/society/1525351.html Смертельное ДТП в Баку
Смертельное ДТП в Баку
В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в поселке Бина.
Так, Ахмедов Эльдениз Умуд оглу 1984 года рождения потерял управление автомобилем марки "ВАЗ".
В результате машина перевернулась.
При ДТП Э.Ахмедов и пассажир, личность которого устанавливается, погибли на месте происшествия.
Другой пассажир, Гурбанов Огтай Сулейман оглу 1967 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
По данному факту назначена автотехническая экспертиза.
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