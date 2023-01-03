Смертельное ДТП в Баку

В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в поселке Бина.

Так, Ахмедов Эльдениз Умуд оглу 1984 года рождения потерял управление автомобилем марки "ВАЗ".

В результате машина перевернулась.

При ДТП Э.Ахмедов и пассажир, личность которого устанавливается, погибли на месте происшествия.

Другой пассажир, Гурбанов Огтай Сулейман оглу 1967 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

По данному факту назначена автотехническая экспертиза.