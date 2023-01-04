https://news.day.az/society/1525418.html В Гяндже скончался бывший начальник Отдела полиции - ФОТО
В Гяндже скончался бывший начальник Отдела полиции - ФОТО
В Гяндже скончался бывший начальник Отдела общественной безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", скоропостижно скончался Гасанов Фамиль Новруз оглу.
Следует отметить, что 66-летний бывший начальник Отдела общественной безопасности майор полиции Фамиль Гасанов долгое время работал на указанной должности.
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