В Гяндже скончался бывший начальник Отдела полиции
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В Гяндже скончался бывший начальник Отдела общественной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", скоропостижно скончался Гасанов Фамиль Новруз оглу.

Следует отметить, что 66-летний бывший начальник Отдела общественной безопасности майор полиции Фамиль Гасанов долгое время работал на указанной должности.