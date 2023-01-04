В Гобустане сгорел магазин
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В Гарадагском районе произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел вблизи мечети Шыхлар в поселке Гобустан.

Согласно информации, пожар произошел в магазине общей площадью 50 кв.м. в результате короткого замыкания в электропроводке.

Пожар потушен, пострадавших нет.