https://news.day.az/society/1525427.html В Гобустане сгорел магазин - ФОТО
В Гобустане сгорел магазин - ФОТО
В Гарадагском районе произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел вблизи мечети Шыхлар в поселке Гобустан.
Согласно информации, пожар произошел в магазине общей площадью 50 кв.м. в результате короткого замыкания в электропроводке.
Пожар потушен, пострадавших нет.
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