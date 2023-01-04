https://news.day.az/society/1525433.html Поножовщина в Баку
Поножовщина в Баку
В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку произошла поножовщина, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Знакомый Фуада Оруджева (1996 г.р.) ударил мужчину ножом в ходе конфликта, переросшего в драку.
Пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
По данному факту в РУП проводится расследование.
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