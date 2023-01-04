Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана обратилось к водителям.

Как сообщили Day.Az в структуре, прогнозируется интенсивность и плотность движения на дорогах, соединяющих Баку с регионами, поэтому водителям рекомендуется перед выездом в первую очередь обращать внимание на исправность транспортных средств, пристегиваться ремнями безопасности и следить за тем, чтобы были пристегнуты и пассажиры.

Водителям также рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, правила обгона и маневрирования, верно оценивать дорожные и погодные условия.

"Избегайте управления автомобилем в сонном или усталом состоянии, помните, что после каждых 2-3 часов непрерывного движения необходим кратковременный отдых. Для этого можно воспользоваться условиями, созданными на стационарных постах ГДП на автомобильных дорогах республиканского значения", - отметили в управлении.