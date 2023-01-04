Крупная кража в Шамахы

В одном из домов Шамахы совершена кража.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Было отмечено, что в период с 25 декабря по 2 января 2022 года в одном из домов поселка Шахрияр были украдены одна газонокосилка на сумму 2 100 манатов, четыре железные трубы и стройматериалы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шемахинского РУП, задержан подозреваемый в совершении кражи местный житель, ранее судимый В.Гулиев.

По факту ведется расследование.