Завершено строительство нового здания школы в поселке Биринджи Бахарлы Агдамского района

В поселке Биринджи Бахарлы Агдамского района завершено строительство нового здания школы на 432 ученических места.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здание школы общей площадью застройки 2620 квадратных метров является двухэтажным. В школе созданы учебные классы, химическая, биологическая и физическая лаборатории, технологические кабинеты для девочек и мальчиков, кабинеты военной подготовки, информатики, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, комнаты STEAM и административные помещения. Здание оснащено системами отопления, электроснабжения, наблюдения, вентиляции и противопожарной защиты. В школу завезены новый инвентарь и оборудование.

Во дворе школы построены спортивная площадка, котельная, насосная, трансформаторная подстанция, генератор, резервуары с питьевой водой и для тушения пожара, установлены осветительные столбы, уложены брусчатка и асфальт, проведены работы по благоустройству, заложены зеленые полосы.