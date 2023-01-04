https://news.day.az/society/1525512.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане за последние сутки выявлено 34 случая заражения коронавирусом, 95 человек вылечились, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 496 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 149 человек вылечились, 10 008 - скончались, число активных больных составляет 339.
За последние сутки в стране взяты 965 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии количество проведенных тестов составляет 7 434 660.
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