В Баку произошла цепная авария с участием трех автомобилей

В Сабаильском районе Баку произошла цепная авария с участием трех автомобилей.

Как сообщает Day.Az, участниками дорожно-транспортного происшествия стали два автомобиля марки "Тойота" и "Мерседес".

Как сообщается, водитель одного из автомобилей "Тойота" не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В результате ДТП на дороге образовалась пробка. Искорёженные машины убрали с дороги.