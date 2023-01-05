https://news.day.az/society/1525555.html В Баку произошла цепная авария с участием трех автомобилей - ФОТО
В Баку произошла цепная авария с участием трех автомобилей - ФОТО
В Сабаильском районе Баку произошла цепная авария с участием трех автомобилей.
Как сообщает Day.Az, участниками дорожно-транспортного происшествия стали два автомобиля марки "Тойота" и "Мерседес".
Как сообщается, водитель одного из автомобилей "Тойота" не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
В результате ДТП на дороге образовалась пробка. Искорёженные машины убрали с дороги.
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