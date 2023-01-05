В Баку произошла цепная авария, есть раненые

В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован на улице Светланы Мамедовой.

Столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser, Mercedes и Khazar.

В результате аварии, находившиеся в автомобиле марки "Мерседес" три пассажира, получили травмы различной степени тяжести. Их состояние оценивается как тяжелое.

Пассажир автомобиля марки "Toyota Land Cruiser" также получил травмы. Раненые были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

На место были привлечены сотрудники полиции.

Детали инцидента расследуются.