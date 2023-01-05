https://news.day.az/society/1525565.html В Баку произошла цепная авария, есть раненые - ФОТО
В Баку произошла цепная авария, есть раненые - ФОТО
В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован на улице Светланы Мамедовой.
Столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser, Mercedes и Khazar.
В результате аварии, находившиеся в автомобиле марки "Мерседес" три пассажира, получили травмы различной степени тяжести. Их состояние оценивается как тяжелое.
Пассажир автомобиля марки "Toyota Land Cruiser" также получил травмы. Раненые были доставлены в больницу на машине скорой помощи.
На место были привлечены сотрудники полиции.
Детали инцидента расследуются.
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