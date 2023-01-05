В Балакене сгорел частный дом

В Балакене сгорел четырехкомнатный частный дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел минувшим вечером около 21:00 на улице Мехти Гусейнзаде города Балакен в одноэтажном четырехкомнатном частном доме Гурбанова Сейфуллы Хезболла оглу общей площадью ​​135 кв. м.

Для тушения пожара на место прибыли две пожарные машины и личный состав Государственной пожарной охраны Балакенского района МЧС.

В результате пожара полностью сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта.

Во время пожара никто не пострадал.

По факту ведется расследование.