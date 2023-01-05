https://news.day.az/society/1525583.html В Балакене сгорел частный дом
В Балакене сгорел частный дом
В Балакене сгорел четырехкомнатный частный дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел минувшим вечером около 21:00 на улице Мехти Гусейнзаде города Балакен в одноэтажном четырехкомнатном частном доме Гурбанова Сейфуллы Хезболла оглу общей площадью 135 кв. м.
Для тушения пожара на место прибыли две пожарные машины и личный состав Государственной пожарной охраны Балакенского района МЧС.
В результате пожара полностью сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта.
Во время пожара никто не пострадал.
По факту ведется расследование.
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