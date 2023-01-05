https://news.day.az/society/1525585.html Цепная авария в Баку - ФОТО
Цепная авария в Баку - ФОТО
В Хатаинском районе Баку произошла цепная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автобус, принадлежащий ООО "BakuBus", автомобили марок "ВАЗ-2109" и "Mercedes" столкнулись друг с другом на улице Юсифа Сафарова.
На место были привлечены сотрудники дорожной полиции.
По факту ведется расследование.
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