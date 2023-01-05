Цепная авария в Баку
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

В Хатаинском районе Баку произошла цепная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автобус, принадлежащий ООО "BakuBus", автомобили марок "ВАЗ-2109" и "Mercedes" столкнулись друг с другом на улице Юсифа Сафарова.

На место были привлечены сотрудники дорожной полиции. 

По факту ведется расследование.