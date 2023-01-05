Спецоперация МВД в Балакене

Сотрудники отдела полиции Балакенского района провели ряд операций против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств на территории района.

Как сообщили в четверг Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных за последние два дня мероприятий было задержано 8 человек, изъято из оборота 15 килограммов наркотиков.

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