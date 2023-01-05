https://news.day.az/society/1525606.html Поддержка государством семей шехидов и инвалидов войны будет увеличена
Поддержка государством семей шехидов и инвалидов войны будет увеличена
После 44-дневной Отечественной войны по поручению главы государства продолжается реализация масштабной программы социальной поддержки для семей шехидов и участников войны. В послевоенный период были проведены встречи по вопросам занятости с 22 тысячами членов семей шехидов и участников войны, оценены возможности их активной занятости. По результатам этих встреч более 9 000 членов семей шехидов и инвалидов войны были привлечены к программе самозанятости, для них были созданы небольшие семейные хозяйства, сообщает в четверг Day.Az.
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