В Нахчыване задержаны лица, игравшие в азартные игры

Выявлены лица, игравшие в азартные игры в Нахчыване.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники Шарурского районного отдела полиции задержали Вугара Агаева, Вагифа Ахмедова, Низами Агаева и Салама Сеидова.

В их отношении приняты меры в соответствии с 525-й статьей Кодекса об административных правонарушениях, составлены протоколы, дело направлено в суд.