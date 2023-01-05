https://news.day.az/society/1525609.html В Нахчыване задержаны лица, игравшие в азартные игры
В Нахчыване задержаны лица, игравшие в азартные игры
Выявлены лица, игравшие в азартные игры в Нахчыване.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники Шарурского районного отдела полиции задержали Вугара Агаева, Вагифа Ахмедова, Низами Агаева и Салама Сеидова.
В их отношении приняты меры в соответствии с 525-й статьей Кодекса об административных правонарушениях, составлены протоколы, дело направлено в суд.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре