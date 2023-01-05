https://news.day.az/society/1525631.html Пожар в одном из домов Баку
Пожар в одном из домов Баку
В одном из бакинских домов вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Так, в Бинагадинском районе на площади 15 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции и кровля одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 110 кв.м.
Также на площади 30 кв.м сгорел панельный потолок примыкающего одноэтажного дома общей площадью 60 кв.м.
Остальные части обоих домов были защищены от огня.
Пожар был потушен.
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