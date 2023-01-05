Продлен срок ареста генералов Госкомтаможни

Рассмотрены ходатайства о продлении меры пресечения в отношении бывшего директоау объединения "Азертерминалкомплекс" при Государственном таможенном комитете Ихтирама Халилова и бывшего начальника Главного оперативно-следственного управления Комитета Масума Расулова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании в Сабаильском районном суде ходатайства следственного органа были признаны обоснованными.

Согласно решению, сроки ареста Ихтирама Халилова и Масума Расулова продлены еще на 3 месяца.

Отметим, что Ихтам Халилов и Масум Расулов были арестованы в результате операций, проведенных СГБ. Генералам предъявлены обвинения по статьям 179.4, 308, 311.3.2 и 311.3.3.