В бакинской квартире обнаружены тела четырех членов одной семьи

В Баку в квартире обнаружены тела 4 членов одной семьи.

Как сообщает в четверг Day.Az, тела обнаружены сегодня в одной из квартир, расположенных по адресу ул. Агаоглу 7, Наримановского района столицы. По версии следствия тела принадлежат членам одной семьи.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Причины произошедшего выясняются.