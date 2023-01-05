https://news.day.az/society/1525666.html В бакинской квартире обнаружены тела четырех членов одной семьи
В бакинской квартире обнаружены тела четырех членов одной семьи
В Баку в квартире обнаружены тела 4 членов одной семьи.
Как сообщает в четверг Day.Az, тела обнаружены сегодня в одной из квартир, расположенных по адресу ул. Агаоглу 7, Наримановского района столицы. По версии следствия тела принадлежат членам одной семьи.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Причины произошедшего выясняются.
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