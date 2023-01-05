Мы электронизируем процесс трудоустройства инвалидов
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Мы электронизируем процесс трудоустройства инвалидов.

Об этом сказал в четверг Trend председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли, передает Day.Az.

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