https://news.day.az/society/1525669.html Мы электронизируем процесс трудоустройства инвалидов - Мустафа Аббасбейли
Мы электронизируем процесс трудоустройства инвалидов - Мустафа Аббасбейли
Мы электронизируем процесс трудоустройства инвалидов.
Об этом сказал в четверг Trend председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли, передает Day.Az.
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