В Сумгайыте снесен незаконно построенный объект - ФОТО - ВИДЕО
Государственная служба пожарной охраны МЧС и Государственное агентство по контролю над безопасностью в строительстве продолжают реализацию совместных мероприятий, связанных с незаконными постройками на территории республики.
Как сообщили Day.Az в МЧС, был выявлен факт проведения строительных работ в поселке Г.З.Тагиева города Сумгайыт без соответствующих документов и с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.
В результате мер, принятых Государственной службой пожарной охраны МЧС и Государственным агентством по контролю над безопасностью в строительстве незаконные строительные работы были предотвращены, объект снесен.
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