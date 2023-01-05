В Сумгайыте снесен незаконно построенный объект

Государственная служба пожарной охраны МЧС и Государственное агентство по контролю над безопасностью в строительстве продолжают реализацию совместных мероприятий, связанных с незаконными постройками на территории республики.

Как сообщили Day.Az в МЧС, был выявлен факт проведения строительных работ в поселке Г.З.Тагиева города Сумгайыт без соответствующих документов и с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате мер, принятых Государственной службой пожарной охраны МЧС и Государственным агентством по контролю над безопасностью в строительстве незаконные строительные работы были предотвращены, объект снесен.