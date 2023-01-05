https://news.day.az/society/1525681.html К сведению абитуриентов
К сведению абитуриентов
Государственный экзаменационный центр 12 февраля проведет пробный экзамен в соответствии с моделью вступительного экзамена.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, участникам пробного экзамена в соответствии с моделью II этапа вступительного экзамена на уровень бакалавриата высших учебных заведений в 2023 году будут представлены тестовые задания по 3 экзаменационным предметам в каждой группе.
Тестовые задания, которые будут использованы на пробном экзамене, охватят часть действующей учебной программы до конца января 2023 года.
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